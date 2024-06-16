У АвтоВАЗа возникли проблемы с новой Lada Iskra

У российского автопроизводителя АвтоВАЗ возникли проблемы во время производства предсерийных прототипов Lada Iskra.

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По данным Telegram-канала «Автопоток», ссылающегося на источник в компании, у автомобилей наблюдаются многочисленные проблемы с электрикой. Они проявляются комичным образом: у одних машин работает зажигание, но не работают фары и подсветка приборов, у других же наоборот при неработающем зажигании работают фары и подсветка.

Чтобы решить проблемы, компания привлекла иностранных специалистов из недружественной страны.

Кроме того, темпы отработки покраски кузовов Iskra снизили до минимума - до двух в неделю.

Мировая премьера нового Lada Iskra состоялась в рамках ПМЭФ-2024.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Она получит три разновидности двигателей. В данный момент ведется подготовка производства новой модели, конструкция авто проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в следующем году.

Ранее в Финляндии АвтоВАЗ обвинили в использовании чертежей Renault при производстве Lada Iskra.