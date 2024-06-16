BMW готовит «совершенно особенный сюрприз»

Компания BMW готовит для поклонников марки «совершенно особенный сюрприз». Одной из главных и, пожалуй, самых ожидаемых премьер 2024 года будет новое поколение «заряженной» модели BMW M5, причём вместе с привычным седаном к дебюту готовится и третий в истории марки универсал BMW M5 Touring. Немецкий автогигант недавно активизировал свою тизерную кампанию, так что премьера новинок, очевидно, уже не за горами. Не исключено, что состоится она 15 августа в рамках Конкурса автомобильной элегантности в Пеббл-Бич, который ежегодно проходит в США.

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Генеральный директор M-подразделения баварской марки Франк ван Мил будет представлять автомобиль в Калифорнии лично, так что статус у грядущей премьеры довольно высокий.

Никакой информации о машине нет — заявлено лишь, что BMW готовится открыть «новую мощную главу в истории М» и что фанатов бренда ждёт «совершенно особенный сюрприз».

Наиболее вероятно, что марка действительно покажет седан BMW M5 нового поколения. И не исключено, что вместе с универсалом, поскольку обе модификации подтверждены для продажи в США. Других подходящих статусу премьер нет, но не исключён дебют либо спецверсии BMW M8, либо же «заряженного» концепт-кара.