Компания Bentley сделала пять особых кроссоверов Bentayga в честь путешествий. В рамках заводской программы персонализации автомобилей Bentley силами специалистов подразделения Mulliner представлена очередная лимитированная серия особых моделей. На сей раз источником вдохновения для линейки Extraordinary Journeys Collection, в которую вошли эксклюзивные кроссоверы Bentley Bentayga, стала серия кураторских путешествий по всему миру Extraordinary Journeys, открывающих участникам доступ к лучшим блюдам местной кухни, дизайну и архитектуре.

© Motor.ru

Коллекция состоит из пяти машин, созданных под впечатлением от Нью-Мексико, Скандинавии, Китая, Новой Зеландии и Великобритании. Во всех случаях за основу был взят «комфортный» вариант кроссовера Bentayga Azure, получивший особый декор кузова, шторки окон и подушки с топографической вышивкой, обозначающими выбранный регион.

Нью-Мексико олицетворяет суровость и благоговение, связь с древним миром и убежище от повседневной суеты. Такая Bentayga представлена ​​в теплых коричневых и коричневых цветах — двухцветное лакокрасочное покрытие Amber поверх Burnt Oak и колёса в цвет кузова. Скандинавия воспитывает благодарность за природную красоту и заботу об экологии. Этот автомобиль сочетает в себе цвет Portofino Blue с колёсами Dark Sapphire с оттенками Mulliner White, Imperial Blue, вставками Stratos Light Blue и контрастными элементами.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Китай олицетворяет безмятежность и расслабление силами природы. Эта Bentayga выпускается в окраске кузова Arabica, серебристых дисках Pale Brodgar и салоне, выполненном из кожи льняного цвета с акцентами из жжёного дуба, акцентами из твида Odyssean, каменным шпоном Gold Green и дубовым шпоном на центральной консоли. Новая Зеландия говорит о трепете и спокойствии, а также духе приключений. Автомобиль окрашен в цвет White Sand с серебристыми колёсами Pale Brodgar, а в коричнево-сером интерьере преобладают основная кожа Portland и второстепенный оттенок Burnt Oak, а также тёмно-зелёные акценты Highland Hare с контрастной бронзовой строчкой и шпоном Jeera Green Stone.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Олицетворяющий традиции и размышления, прославляющий дикую природу и настоящий эскапизм, автомобиль, вдохновлённый Великобританией, получил сатиновую окраску Alpine Green и сатинированные колеса Grey, а в салоне доминирует зелёный цвет, в котором преобладает цвет British Racing Green, что напоминает о победном наследии Bentley в гонках на выносливость и лихих Bentley Boys, которые привели к этим трудным победам, а также Cumbrian Green, который напоминает Озёрный край.