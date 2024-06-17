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Новый Opel Mokka стал гибридом

Марка Opel продолжает расширять модельную гамму гибридов, дополнив её на сей разя исполнением на базе компактного кроссовера Mokka. Автомобиль уже имеет бензоэлектрическую версию, но сейчас появилась ещё одна модификация с 48-вольтовой «мягкой» гибридной технологией, которая адресована тем, кто хочет сэкономить на топливе и не гонится за выдающимися динамическими характеристиками модели, поскольку новинка в целом заточена под снижение расхода бензина. По оснащению Mokka Hybrid аналогична другим версиям кроссовера Opel.

Opel Mokka получил новый двигатель
© Motor.ru

Opel Mokka Hybrid получил 136-сильный 1,2-литровый бензиновый трёхцилиндровый турбомотор в сочетании с новой 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, в которую интегрирован 28-сильный электромотор.

Литий-ионный аккумулятор неназванной ёмкости заряжается на торможениях, так что питать батарею от внешнего источника питания нет нужды. Как и у других подобных модификаций, электродвигатель помогает при трогании с места и на разгоне, а в условиях городского трафика за счёт рекуперации энергии до половины пути можно преодолеть даже без включения бензинового мотора.

© Opel

Чистый же запас хода на электротяге — всего один километр. Новинка имеет 12-дюймовую цифровую панель приборов, которая информирует водителя о мощности, параметрах езды на электричестве, о движении потока энергии между аккумулятором и бензиновым двигателем, а также о степени заряда батареи.