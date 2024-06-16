КамАЗ собрал первый отечественный автомат для тяжелых грузовиков. Пресс-служба автогиганта сообщила, что на дочернем предприятии выпущен прототип автоматизированной коробки передач с рабочим названием А1310. Исходная модель — 9-ступенчатая немецкая «механика» 9S1310TO с однодисковым сцеплением. Эту трансмиссию на КамАЗе локализовали, а теперь готовится следующий шаг — превращение в «робот» на основе российских блоков и софта.

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КамАЗ подчёркивает, что новая автоматизированная коробка передач будет «санкционно устойчивой». Испытания трансмиссии начнутся на тяжёлых трёхосных грузовиках старой линейки К3: полноприводном КамАЗ-43118 (6х6), самосвале 65115, тягаче 65116 и бортовом тягаче 65117. Ещё один прототип выпустят на основе двухосной пожарной машины 63934 с кабиной К5.

Сроки появления отечественного автомата на товарных грузовиках КамАЗ не уточняет, но утверждает, что к продукту большой интерес со стороны заказчиков. В перспективе российская 9-ступенчатая трансмиссия «получит самое широкое применение». Пока двухпедальные модели КамАЗ обходятся китайскими автоматами Fast Gear, а до санкций на тягачи К5 ставилась немецкая 12-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF.

Есть у КамАЗа ещё один проект автоматической трансмиссии. Из собственных источников «Мотору» стало известно, что автогигант обкатывает прототипы автобусов НефАЗ-5299 с российской коробкой передач КАТЕ. Пока пассажирский транспорт выпускают с китайскими агрегатами.