Stellantis объявил войну хрому: у новых Dodge и Jeep его не будет. Главный дизайнер концерна Ральф Жиль подтвердил CNN: на всех новинках группы компаний от хромированных деталей откажутся. Автопроизводитель инициировал старт неофициальной кампании Death of Chrome: всё дело в токсичном процессе получения хромированных компонентов. Экологические риски и проблемы со здоровьем работников перевешивают эстетическую привлекательность.

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Хромированные компоненты давно стали синонимом дорогих комплектаций, но у новых Dodge, Jeep, RAM, Fiat, Maserati и Alfa Romeo привычных блестящих деталей не будет. Ральф Жиль обещает, что новые пакеты понравятся клиентам ещё больше: подробностей нет, но для отделки наружных панелей станут использовать бронзу, серебро и графит.

Стратегия Death of Chrome — ответ на проблемы с шестивалентным хромом. При гальваническом покрытии пары этого металла в 500 раз токсичнее, чем дизельные выхлопы. С 1995 года выбросы шестивалентного хрома удалось сократить в 1000 раз, однако большинство цехов находятся в Калифорнии, а власти этого штата готовятся к полному запрету хромирования деталей.

В Stellantis признают, что безопасные альтернативы шестивалентному хрому либо уступают ему с эстетической точки зрения, либо слишком дороги. Поэтому задача автоконцерна — заставить клиентов разлюбить хром. Отчасти это уже удаётся, ведь пакеты с антихромом набирают популярность. Скоро покупателям будет не из чего выбирать: Ральф Жиль подтвердил, что на новинках Stellantis хрома не будет даже в виде опции.