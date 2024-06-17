Появились первые фото Nissan Qashqai в рестайлинге

В открытой базе Минпромторга КНР обнаружились снимки паркетника с приставкой Glory. Речь идёт о модернизированном Qashqai второго поколения: эта модель до сих пор выпускается на мощностях Dongfeng-Nissan, спрос устойчивый, а потому вместо отставки подготовлен очередной рестайлинг! Россиянам такой кроссовер хорошо знаком, ведь у нас Qashqai собирали до 2022 года.

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Главный упор — на дизайн: Nissan Qashqai получит другое «лицо» в духе китайских Sentra и Pathfinder. Отличительные особенности — «потайная» решётка радиатора, новые фары в форме молний, бамперы с небольшими воздухозаборниками в духе самого современного европейского кроссовера.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

С кормы доработок меньше: фонари теперь затемнённые с другим рисунком, изменилась накладка по низу бампера, но штампованные детали прежние. Сбоку новинку проще всего узнать по оригинальным дискам с направленным рисунком. Благодаря новому обвесу длина увеличится на шесть миллиметров (до 4407 мм). Технику доработки не затронут: ожидается связка «атмосферника» 2.0 и вариатора на переднем приводе.

В настоящий момент Nissan Qashqai Classic стоит в Китае с учётом дилерских скидок от 98 тысяч юаней (13,5 тысячи долларов). Кроссовер третьего поколения дороже (от 125 тысяч юаней или 17 тысяч долларов), причём он доступен только с турбомотором 1.3.