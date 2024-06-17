АвтоВАЗ возобновил тесты электромобиля Lada Vesta EV

В Тольятти запечатлели прототип автомобиля с оригинальной силовой установкой. Сама идея не нова: дебют Lada Vesta EV состоялся ещё восемь лет назад, а серийное производство планировали в 2017 году. Однако массовой «батарейная» версия так и не стала, а дальше двух прототипов дело не пошло. В мае 2024 года Lada Vesta EV опять засветилась на дорогах: с новыми внутризаводскими номерами АвтоВАЗа.

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Впервые Lada Vesta EV показали широкой публике в 2016 году. Электрокар сделали из обычного седана цвета «блюз» — именно такой автомобиль до сих пор задействован АвтоВАЗом. Изначально «батарейная» версия оснащалась двигателем мощностью 82 лошадиные силы и аккумулятором ёмкостью 25 киловатт-часов.

Нельзя исключать, что возвращение к прототипам восьмилетней давности обусловлено разработкой новых электромобилей: на подходе Lada e-Largus, изготовлен опытный внедорожник Lada e-Niva, есть планы по гибридным моделям. «Батарейной» Vesta EV могли поменять начинку для испытаний более современной электроники и батарей.

Характеристики Vesta EV образца 2016 года не выдающиеся: запас хода без подзарядки в летнем режиме составлял около 150 километров, двигателя пиковой мощностью 82 лошадиные силы хватало только в городе, ведь снаряжённая масса выросла почти на 150 килограммов. В итоге АвтоВАЗ не решился на мелкосерийное производство, памятуя о провале Lada Ellada.