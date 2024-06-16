Названа деталь, из-за проблем с которой Tesla приостановила поставки Cybertruck

Tesla временно приостановила поставки электромобилей Cybertruck из-за технических проблем с двигателем гигантского дворника для лобового стекла. Этот стеклоочиститель является самым крупным среди автомобилей массового производства и является следствием особенностей дизайна Cybertruck, где дворники не могут быть скрыты между капотом и лобовым стеклом, как у обычных машин. Об этом сообщает издание Electrek.

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Некоторые покупатели Cybertruck сообщили о задержках поставок на неделю. Части из них в Tesla объяснили срыв сроков проблемами с двигателем стеклоочистителя. В компании заверили, что будут заменять данный компонент на всех автомобилях Cybertruck.

О проблемах с гигантским стеклоочистителем Cybertruck стало известно после того, как некоторые покупатели сообщили о том, что он заводится сам по себе без видимой причины и застревает в нижнем положении. Вероятно, данный брак характерен для всех выпущенных экземпляров электропикапа.

Хотя официальных уведомлений об отзыве автомобилей Cybertruck пока не поступило, ожидается, что в ближайшее время компания даст более подробные разъяснения и обозначит свои планы на выпущенные машины с браком.