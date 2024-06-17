Новый BMW iX5 Hydrogen превратили в арт-кар

Немецкая марка известна своими арт-карами, часть из которых создавалась как статичные экспонаты для выставок, а часть, включая самый последний проект, участвовала в гонках. На сей раз арт-каром стал футуристичный водородный кроссовер BMW iX5 Hydrogen, который попал в руки лондонской художницы Эс Девлин. Она сделала четыре работы — «Поверхность» (2024 г.), «Поверхность II» (2024 г.), «Маска» (2018 г.) и «Маска в движении» (2018 г.) — для выставки Art Basel в Швейцарии, а пятым проектом стал расписанный автомобиль.

© Motor.ru

Кузов кроссовера украшен сине-белым коллажем, в котором Девлин накладывает рисунки и текст, созданные в ответ на гравюры и литературу, которые были на её стенах и книжных полках в подростковом возрасте. Рисунки, которые перекликаются с гравюрой на дереве 1831 года «Большая волна у Канагавы» японского художника Кацусики Хокусая, наложены на рукописные отрывки из самого длинного в литературе предложения о воде, взятого из основополагающего романа Джеймса Джойса «Улисс».

В основе коллажа — выдержки из публикаций BMW Group, посвящённых технологии водородных топливных элементов. «От инженеров BMW я узнал о прекрасной симметрии системы, работающей в водородном топливном элементе — энергия, которая используется для отделения атомов водорода от кислорода, воссоздаётся, когда кислород соединяется с водородом внутри автомобиля. Побочным продуктом является не только энергия, приводящая в движение транспортное средство, но и вода», — заявила Эс Девлин.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Кроме того художница провела прошлый год, общаясь с инженерами BMW, изучая механику технологии водородных топливных элементов и её значение для будущего устойчивых энергетических систем. В качестве открывающей главы к работам, представленным в зале экспозиции, Эс создала простой звуковой ландшафт, созданный на основе её разговоров с инженерами и подчёркнутый написанной композиторами «Полифонией», которую проигрывают автомобили BMW iX5 Hydrogen.