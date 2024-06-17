Mercedes-AMG представил лимитированный «золотой» родстер SL 63

Новый родстер Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ получил очередную ограниченную серию, отличающуюся особым декором. Силами заводской программы персонализации Manufaktur, специалисты которой готовы реализовать буквально любое пожелание своих клиентов, создана всего лишь сотня эксклюзивных автомобилей под названием Golden Coast. Ключевой особенностью новой спецверсии стали уникальный оттенок кузова и выполненное в стиле интерьера оформление салона.

© Motor.ru

Автомобиль окрашен в оттенок Kalahari Gold Magno, который также встречается в оформлении матово-чёрных 21-дюймовых кованых дисков AMG. Салон обит стёганой чёрной кожей Nappa, предусмотрены коврики с высоким ворсом и кожаной окантовкой — вся обивка имеет прострочку золотистой нитью.

В тон кузову окрашены части дверных панелей и низа центрального тоннеля. На центральной консоли расположена табличка «Manufaktur, Golden Coast», указывающая на статус модели.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Технически Golden Coast не изменился, сохранив штатный для родстера SL 63 4Matic+ битурбомотор V8 4.0, развивающий 585 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач AMG Speedshift MCT 9G и полный привод. Стоимость спецверсии составляет 187 000 долларов.