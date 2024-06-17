Saleen готовит водородный суперкар

Компания Saleen Automotive, сделавшая себе имя на доработке автомобилей Ford и суперкаре Saleen S7 собственной разработки, намерена возобновить производство спортивных машин. Партнёром по проекту американской компании станет французская фирма Solution F, которая заключила соглашение на поставку силовых агрегатов. Ожидается, что совместными усилиями будет создан современный дорожный суперкар, способный работать на водороде. Solution F как раз является разработчиком разных агрегатов и мелкосерийных автомобилей.

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Почти за 40 лет работы фирма сотрудничала с аэрокосмической индустрией и автоспортом, а также выпускала собственные гоночные прототипы. Один из них — представленный на фото Foenix H2 с 612-сильным наддувным V8 — станет основой для будущего Saleen.

Как заявляет глава компании Стив Салин, силовым агрегатом станет двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который может работать на водороде, синтетическом или традиционном топливе. До конца 2024 года планируют выпустить демо-кар, а затем в течение двух лет доводить машину до серийного производства, проходя необходимые испытания.

Ожидается, что серийный водородный Saleen появится через пару лет, а затем на базе дорожной модели будет создана гоночная версия, которую компания намерена выставить в марафон «24 часа Ле-Мана» в новом зачёте для водородной техники, который готовят организаторы суточного заезда во Франции.