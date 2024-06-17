Старый дизельный Mercedes W124 был продан с молотка дороже нового E-Class

В США завершился аукцион Bring & Trailer, и за ветерана 1995 года выпуска удалось выручить солидную сумму. Дизельный Mercedes-Benz E 300 с пробегом 8,4 тысячи миль (13,5 тысячи километров) ушёл за 101 тысячу долларов! Новый E-Class в кузове W214 даже с 3,0-литровым бензиновым двигателем и максимальным набором опций в США окажется дешевле (от 68 тысяч долларов).

© Motor.ru

В Северной Америке дизельные версии редки сами по себе, а этот конкретный седан отлично сохранился. В отчёте нет информации об авариях, а аукционисты предоставили фотографии автомобиля со всех ракурсов (в том числе снизу), приложили толщиномер и провели диагностику. Мизерный пробег подтверждается состоянием салона и кузова, а также выработкой оригинальных шин Pirelli.

© bringatrailer.com

© bringatrailer.com

© bringatrailer.com

© bringatrailer.com

© bringatrailer.com

© bringatrailer.com

© bringatrailer.com

© bringatrailer.com

Поскольку речь идёт о версии E 300 diesel, под капотом атмосферный 3,0-литровый двигатель OM 606 (136 сил, 210 Нм), тяга передаётся на заднюю ось через 4-ступенчатый автомат. Комплектация богатая: есть дворники на фарах, противотуманки, антенна с электроприводом, люк, стереосистема с кассетным головным устройством, круиз-контроль и электростеклоподъёмники.

Сумма в 101 тысячу долларов за янгтаймер Mercedes-Benz высока, но не рекордна. Год назад аналогичный дизельный «сто двадцать четвёртый» в США продали за 152,6 тысячи долларов, хотя пробег белой четырёхдверки был даже больше, а комплектация чуть проще.