Названа целевая аудитория новой Lada Iskra

Глава АвтоВАЗа назвал целевую аудиторию Lada Iskra. В беседе с агентством «РИА Новости» Максим Соколов признал: новинка ориентирована на молодое поколение. По мнению топ-менеджера, Lada Iskra «отлично подойдёт на роль первого автомобиля». Молодёжи модель понравится благодаря функциям, завязанным на мультимедиасистему на основе «Яндекса». Также из цитаты главы АвтоВАЗа можно сделать вывод: у «Искры» будут функции с голосовым управлением.

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В настоящий момент средний возраст владельца Lada составляет 42 года, и постепенно аудитория «омолаживается». Маркетологи АвтоВАЗа считают, что новая Iskra только ускорит этот процесс. Привлечь клиентов удастся не только за счёт функционала: по оценке Максима Соколова, у «Искры» более динамичный и молодёжный дизайн.

Важным аргументом в пользу молодёжи может быть цена: в начале месяца глава АвтоВАЗа назвал ориентирами величины в районе 1,0-1,2 миллиона рублей. Иными словами, базовая Iskra должна быть примерно на 20% дешевле «Весты» и на 15% дороже «Гранты». Впрочем за девять месяцев до момента начала продаж и абсолютные цены, и позиционирование относительно одноклассников может поменяться.

В 2025 году АвтоВАЗ намерен выпустить по меньшей мере 70 тысяч автомобилей Lada Iskra, а в перспективе довести ежегодный тираж до 100 тысяч штук. Таким образом, роль абсолютного бестселлера «Искре» пока не прочат, ведь в 2023 году Granta разошлась тиражом 206 тысяч штук, а Vesta в лучшие годы находила более 110 тысяч покупателей.