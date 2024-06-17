Great Wall запатентовал в России минивэн со спортивным "обвесом"

Портал «Китайские автомобили» обнаружил в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) документы на Wey 80 (Alpine). Патент оформлен на спецверсию Co-Creation с расширителями колёсных арок, «моноблочными» дисками, спортивными бамперами, ультрароскошным четырёхместным салоном с «лимузинной» выдвижной перегородкой, медными вставками и отделкой замшей.

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Great Wall подтверждает скорый российский дебют минивэна Wey, но подробностей пока нет. В нашей стране защитили права на самую необычную комплектацию, которая в новинку даже для китайских журналистов. По сути однообъёмник стилизован под гоночный болид для туринговых гонок.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Помимо нестандартной аэродинамики впечатляет интерьер: салон поделен надвое массивной перегородкой с выдвижным телевизором, замшей обшиты передняя панель и дверные карты, кнопки и металлические вставки покрыты специальным медным составом. Из необычных опций — аудиосистема Harman-Kardon с 20 динамиками и особый парфюм. А вот техника стандартная: гибрид на основе 1,5-литрового турбомотора с двумя электродвигателями.

В Китае топовый Wey Alpine стоит 406 тысяч юаней (56 тысяч долларов), но цен на спецверсию Co-Creation в открытом доступе нет. Ожидается, что сертификат Одобрения типа транспортного средства в нашей стране будет получен в сентябре, а рублевые цены и комплектации Wey 80 обнародуют в ноябре.