Появились новые подробности о новом BMW M5

Шеф-дизайнер BMW M Майкл Скалли намекнул на скорую презентацию в личном аккаунте. Закамуфлированная «эмка» с надписью 26.06.2024 подтверждает: седьмое поколение М5 рассекретят через десять дней. Ожидается, что топ-версия получит заряжаемую гибридную силовую установку на основе 4,4-литрового V8 от кроссовера BMW XM, а снаряжённая масса увеличится на полтонны до 2435 килограммов.

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О внешности BMW M5 благодаря постам Майкла Скалли ничего нового сказать нельзя, ведь первое фото без камуфляжа появилось год назад, а официальный скетч позволил оценить носовую часть без камуфляжа. По предварительным данным, гибридный седан разовьёт свыше 700 сил.

© BMW / Michael Scully

Новый BMW M5 сможет ездить без активации двигателя внутреннего сгорания: по неофициальным данным, запас хода составит до 112 километров. Вероятно, у «пятёрок» серии G60 не будет версии M550i, так что мотор V8 останется только у флагмана. Зато покупатели смогут выбирать тип кузова: помимо привычного седана, в гамму М5 вернётся универсал.

Ранее в этом году BMW M обновила купе М2, седаны и универсалы М3, купе и кабриолеты М4, а на подходе модернизированный кроссовер Х3 М50. Кроме того, «совершенно особенный сюрприз» готовят к 15 августа: возможно, в рамках Конкурса элегантности в Пеббл-Бич покажут как раз универсал M5 Touring.