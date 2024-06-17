Появились первые фото нового кроссовера Chery Tiggo 8L

Пресс-служба автопроизводителя со всех ракурсов запечатлела модель, которая может стать флагманом семейства Tiggo 8. С российским Tiggo 8 Pro Max — ни одной общей детали, а дизайн выдержан в духе «старшего» кроссовера Tiggo 9. Пока сертифицирована единственная полноприводная негибридная версия с бензиновым турбомотором 2.0 Kunpeng (254 силы, 390 Нм).

© Motor.ru

Из открытой базы сертификационных документов известно: Tiggo 8L по колёсной базе уступит Tiggo 9 всего пять сантиметров (2770 против 2820 мм). Длина/ширина/высота новой «восьмёрки» равны соответственно 4795/1930/1725 миллиметрам, то есть новинка на 7,5 сантиметра длиннее, на 7 сантиметров шире и на 2 сантиметра выше российского Tiggo 8 Pro Max!

© Chery

© Chery

© Chery

© Chery

© Chery

Отличительные особенности модели — «потайные» дверные ручки, крупная щитовидная решётка радиатора, выставленные напоказ выпускные патрубки, а также хромированные диски. Очевиднее всего сходство с Chery Tiggo 9 с кормы, но у «младшего» кроссовера обвес не в цвет кузова и отсутствуют вставки на передних крыльях и дверях. А вот салоны похожи: готовятся версии с пятью и семью местами.

Позиционирование Chery Tiggo 8L — открытый вопрос. Китайская марка готовит целую плеяду обновлённых моделей с уже знакомыми индексами: на подходе модернизированные Tiggo 4 и Tiggo 7, а также доработанный заряжаемый гибрид Tiggo 8. Подробности ожидаются в ближайшее время.