Салон первого гибрида Avatr 07 показали до премьеры

Китайский портал Autohome поделился студийными снимками интерьера «семёрки», хотя презентация ещё впереди. Папарацци попался Avatr 07 с бело-коричневым салоном: у топ-комплектации будут индивидуальные регулировки, вентиляция и подогрев у передних и задних кресел, профилированные подголовники, сенсорные дверные ручки, а количество динамиков аудиосистемы достигнет 25.

© Motor.ru

Спереди обошлось без революций: Avatr 07 в основном повторяет седан с индексом «12». По краям экраны, заменяющие наружные зеркала заднего вида, по центру поодаль — гигантский широкоформатный дисплей вместо приборной панели, а весь интерфейс доверен тачскрину медиасистемы.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

На центральной консоли беспроводная зарядка для гаджетов (не только смартфона, но и смарт-ключа), динамики аудиосистемы есть даже в подголовниках, можно затемнять панорамную крышу, регулировать угол наклона спинки, интенсивность подогрева, вентиляции и режим массажа. По габаритам Avatr 07 близок к первенцу с индексом «11», а главное отличие — возможность выбора гибрида с 1,5-литровым бензин-генератором (156 сил).

Сертифицированы версии с задним (314 или 343 лошадиные силы) и полным (598 или 492 лошадиные силы) приводом, чисто электрической или гибридной силовой установкой. Ожидаемые цены — от 250 до 350 тысяч юаней (34,5-48,2 тысячи долларов). Другие подробности раскроют перед стартом продаж.