Voyah готовит упрощенный заднеприводный минивэн Dream

В открытой базе Минпромторга Китая появилась информация об однообъёмнике начального уровня. Такой Voyah Dream предложат только в виде «чистого» электромобиля с литий-железо-фосфатной батареей и единственным задним электромотором на 292 лошадиные силы. Пока все минивэны премиум-бренда Dongfeng полноприводные, поэтому начальная цена составляет 340 тысяч юаней (47 тысяч долларов).

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Судя по фотографиям из базы Минпромторга КНР, заднеприводный Voyah Dream внешне никак не будет отличаться от полноприводных аналогов. Останутся даже привычные многоспицевые 20-дюймовые хромированные диски. Информации о запасе хода нет, но уменьшение отдачи с 435 до 292 лошадиных сил может позитивно сказаться на автономности.

Сейчас минивэн без бензин-генератора способен проехать без подзарядки от 510 до 650 километров в зависимости от ёмкости литий-ионной батареи (82,1 или 108,7 киловатт-часа). Показатели гибрида ещё лучше (1231 километр), но такой минивэн с задним приводом пока не сертифицирован. В Китае стартовые цены Voyah Dream не зависят от типа силовой установки.

Ожидается, что заднеприводный минивэн в КНР будет востребован, ведь потребности в полном приводе на внутреннем рынке нет. А вот снижение начальной цены до отметок в районе 300 тысяч юаней (41 тысяча долларов) может подстегнуть продажи. В России упрощенный Voyah Dream вряд ли появится. Пока в нашей стране цены на модель варьируются в диапазоне от 8,6 до 17,0 миллиона рублей.