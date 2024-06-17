Voyah готовит упрощенный заднеприводный минивэн Dream
В открытой базе Минпромторга Китая появилась информация об однообъёмнике начального уровня. Такой Voyah Dream предложат только в виде «чистого» электромобиля с литий-железо-фосфатной батареей и единственным задним электромотором на 292 лошадиные силы. Пока все минивэны премиум-бренда Dongfeng полноприводные, поэтому начальная цена составляет 340 тысяч юаней (47 тысяч долларов).
Судя по фотографиям из базы Минпромторга КНР, заднеприводный Voyah Dream внешне никак не будет отличаться от полноприводных аналогов. Останутся даже привычные многоспицевые 20-дюймовые хромированные диски. Информации о запасе хода нет, но уменьшение отдачи с 435 до 292 лошадиных сил может позитивно сказаться на автономности.
Сейчас минивэн без бензин-генератора способен проехать без подзарядки от 510 до 650 километров в зависимости от ёмкости литий-ионной батареи (82,1 или 108,7 киловатт-часа). Показатели гибрида ещё лучше (1231 километр), но такой минивэн с задним приводом пока не сертифицирован. В Китае стартовые цены Voyah Dream не зависят от типа силовой установки.
Ожидается, что заднеприводный минивэн в КНР будет востребован, ведь потребности в полном приводе на внутреннем рынке нет. А вот снижение начальной цены до отметок в районе 300 тысяч юаней (41 тысяча долларов) может подстегнуть продажи. В России упрощенный Voyah Dream вряд ли появится. Пока в нашей стране цены на модель варьируются в диапазоне от 8,6 до 17,0 миллиона рублей.