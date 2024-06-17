Chery начала продажи седана Arrizo 8 с новой КПП

В Китае начали приём заявок на модернизированную модель: главные обновки — продвинутый процессор серии Snapdragon 8155 и трансмиссия с гидротрансформатором собственной разработки. Бизнес-седан с 8-ступенчатым автоматом доступен только с 2,0-литровым турбомотором (254 силы и 390 Нм), но цена выросла на символические два процента до 149 тысяч юаней (20,5 тысячи долларов).

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В Китае Chery Arrizo 8 продаётся уже два года, поэтому обновление назрело. Внешность и салон не изменились, хотя площадь кожаных и деревянных текстурированных вставок увеличилась. Благодаря новому процессору улучшено быстродействие медиасистемы, а подогрев руля теперь доступен не только для топ-версии.

Важный технический апгрейд — появление классического 8-ступенчатого автомата. Коробка передач новая, сделана усилиями Chery и выдерживает крутящий момент до 440 Нм. Интересно, что по сравнению с преселективным «роботом» расход топлива увеличился на шесть процентов до 7,2 литра на 100 километров, а снаряжённая масса выросла на 17 килограммов.

Для России бизнес-седан Chery с 8-ступенчатым автоматом пока не подтверждён, ведь у нас версии с 2,0-литровым турбомотором вообще не продаются. Зато недавно в гамму добавили новую базовую версию с двигателем 1.6: стартовую цену удалось опустить до 2,8 миллиона рублей.