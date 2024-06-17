Производитель "Атома" предложил заработать на зарядках для электрокаров

"Атом" рассказал о комплексном решении для зарядки электромобилей и монетизации зарядных станций.

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В 2025 году планируется запуск облачной платформы - провайдера электромобильности (eMobility Service Provider, eMSP).

Платформа работает через телематический комплекс: пользователи смогут просматривать статус зарядных станций, осуществлять поиск по адресу или бренду, а также сортировать по различным параметрам, таким как тип коннектора, мощность и тариф. Также в списке возможностей заявлена бронь зарядного порта, настройка параметров сессии, запуск зарядки, просмотр истории, статуса.

Функция Plug&Charge благодаря цифровым сертификатам позволит упростить процесс зарядки: после вставки коннектора в порт, авторизация, запуск сессии и оплата происходят автоматически.

Кроме этого, "Атом" предлагает монетизировать процесс зарядки для владельцев станций. Сервис "Заряд Атома" уже запущен в тестовом режиме и предлагает комплексную услугу по подбору, продаже и установке медленной зарядной станции для личного пользования или в случае, если станция приобретается юридическим лицом, для получения дохода от сдачи в аренду.

Сервис "Заряд Атома" предоставляет возможности по удалённому управлению станциями, планированию доступности станции в свободное время, настройке тарифов, контролю работы и формированию отчётности.

В "Атоме" отметили, что основной фокус делается на станциях медленной зарядки, объяснив это "важностью их для электромобилистов, а также стремлением сделать инфраструктуру доступной для всех заинтересованных лиц".