Обнаружен новый «Москвич-412», простоявший в гараже с 1991 года

Обозреватели YouTube-канала «Ретрорембаза - РРБ Гараж» показали на видео ижевский седан, который поставили на прикол ещё при СССР. Владелец «четыреста двенадцатого» покупал машину для вложения денег в неспокойном 1991 году, «Иж» перегнали с завода в Москву, поставили на учёт, а затем законсервировали. На одометре «Москвича» оказалось всего 1343 километра.

Полное название находки — Иж-412-ИЭ-028, у седана есть все признаки поздних машин, хотя выпущен этот «Москвич» перед развалом СССР, то есть до окончания производства оставалось целых семь лет. Отличная сохранность — заслуга правильного сухого гаража и частичной консервации. Хозяин снял аккумулятор и выработал практически весь бензин.

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

Первый и единственный владелец успел поставить «Москвич» на учёт, но номер к машине прикрутили только спустя три десятилетия. То же касается зеркал заднего вида и дворников: из Ижевска в Москву машина ехала без этих элементов! Кузов, стекла и салон после мойки и химчистки выглядят, как новые: нет никаких повреждений и следов времени.

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

Впрочем, без реставрации не обошлось: перекрасили элементы навесного оборудования, решётку радиатора и диски. Причина — отвратительное качество краски на заводе: в 1991 году на этом экономили. Также поверхностная коррозия осталась на выхлопной системе. Пришлось разобрать и промыть двигатель и систему охлаждения, разобраться со сцеплением и тормозами.

«Капсульный» автомобиль быстро ушёл в частную коллекцию, ведь найти полностью комплектный новый «Москвич» времён СССР непросто. Цену блогеры не назвали, а рынок аутентичным машин без пробега очень специфичный.