Geely начала продажи в России полноприводного кроссовера Atlas

Официальные дилеры компании Geely по всей России начали "живые" продажи полноприводных кроссоверов Atlas, сообщили в представительстве бренда. Автомобиль доступен в привычных комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport по цене от 3 399 990 рублей без учета спецпредложений.

© Российская Газета

Кроме наличия полного привода шестого поколения, напомним, такой Atlas отличается от ранее представленных использованием в качестве трансмиссии 8-ступенчатой автоматической коробки передач с гидротрансформатором. Отмечается, что она обеспечивает быстрое (всего за 0,9 секунды) и плавное переключение передач. На моноприводных версиях установлены "роботы" с двумя сцеплениями 7DCT. При этом двигатель у всех автомобилей одинаковый - 4-цилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью 200 л.с.

Что касается функционального оснащения, то новый Geely Atlas оснащен адаптивным круиз-контролем с сопутствующими системами безопасности и электронными ассистентами помощи водителю, включая систему интеллектуального вождения G-Pilot. У полноприводной машины добавились два режима вождения - Offroad ("Внедорожный") и Snow ("Снег").

За версию Luxury, как уже сообщала "РГ", в Geely просят 3 399 990 рублей, за Flagship - 3 599 990 рублей, за Flagship Sport - 3 699 990 рублей. Таким образом разница в цене между передне- и полноприводными версиями составила 200 тысяч рублей.