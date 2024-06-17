УАЗ изменил цены на экспедиционные «Хантеры» и «Буханки»

Комплектация «Экспедиция» вернулась в прайс-листы в конце марта, но за 2,5 месяца расклад успел измениться. «Хантер» подорожал на 130 тысяч рублей, а «Буханка» стала доступнее на 60 тысяч рублей. Подготовленный внедорожник отныне стоит 1 820 000 рублей, а микроавтобус — 1 725 000 рублей. Обе цены указаны с учётом доставки до официального дилера УАЗ, которая стоит 50 тысяч рублей.

Единственная опция для обоих вездеходов — окраска оранжевым «раптором». Для «Хантера» такой цвет стоит 60 тысяч рублей, для «Буханки» — 70 тысяч рублей. В остальном доплачивать за оборудование не придётся: силовые бамперы, экспедиционный багажник на крыше, электрическая лебёдка, тягово-сцепное устройство и шины линейки A/T входят в стандартное оснащение.

Оба вездехода доступны со 112-сильным атмосферным бензиновым двигателем объёмом 2,7 литра и китайской 5-ступенчатой «механикой» BAIC. Жёстко подключаемый полный привод с двухступенчатой раздаткой и блокировкой дифференциала заднего моста — обязательный атрибут УАЗов. Базовый «Хантер» без подготовки к офф-роуду стоит от 1 510 000 рублей, семиместная «Буханка» — от 1 453 000 рублей.

УАЗ готовится к большому апгрейду самой современной модели — «Патриота». В 2025 году внедорожник получит новую внешность, перейдёт на локализованный китайский турбодизель и 6-ступенчатую «механику». В перспективе у «Патриота», «Пикапа» и «Профи» может появиться автоматическая коробка передач.