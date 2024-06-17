Новый Jetour T1 тайно сфотографировали во время тестов в Китае

Модель с индексом T1 позиционируется на ступень ниже T2, который у нас уже продается, при этом по габаритам «младший» кроссовер не сильно уступает «старшему»: он короче буквально на считанные сантиметры при одинаковой колесной базе. Сайт «Китайские автомобили», который публикует свежие шпионские снимки новинки, сообщает, что в России T1 предложат со связкой двухлитрового турбомотора и восьмиступенчатого автомата, а привод у него будет полным.

© Motor.ru

Jetour официально анонсировал появление T1 в России еще в марте этого года, когда выводил на рынок T2. Тогда сообщалось, что модель предложат как с обычным ДВС (упомянутый двигатель объемом 2,0 литра), так и с гибридной установкой, а конкурировать «единичке» предстоит с Haval Dargo.

Однако если в России ждут полноприводную модификацию модели, то на новых фотографиях, сделанных в Китае, запечатлена другая версия — с передним приводом и «базовым» 1,5-литровым мотором на 184 силы. Такому T1, пишет издание, положена семиступенчатая роботизированная коробка передач. Есть у тестового прототипа и другие особенности, например, возможность установки фаркопа и независимая подвеска на задней оси.

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

Сколько Jetour T1 будет стоить в России, пока неизвестно, не названы и цены в Китае. Логично предположить, что он окажется дешевле «старшего» T2, который на родном китайском рынке можно купить за 124,9 тысячи юаней (1,5 миллиона рублей). Это значит, что цены на Т1 могут начинаться с отметки в 100−110 тысяч юаней (1,2−1,3 миллиона рублей).

До запуска новинки в России остается меньше года, так как старт продаж намечен на первый квартал 2025-го. Пока же Jetour представлен у нас четырьмя моделями: кроссоверами X70, X90, Dashing и T2.

До конца 2024 года, а именно в третьем квартале (июль-сентябрь), модельная линейка пополнится компактным вседорожником X50, известным в Китае как Soueast X50. Позже, в следующем году, T2 обзаведется плагин-гибридной модификацией и трехрядным исполнением на семь мест. В том же году обновятся Dashing и X70 Plus, а в начале 2026-го состоится выход на рынок еще одного представителя T-линейки — крупного T3. В планах Jetour на российский рынок значится и пикап P3.