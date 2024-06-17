Что на Западе говорят о Lada Iskra

Недавно состоялась премьера Lada Iskra. Западные СМИ рассказали некоторые детали о модели. Портал Autonews.ru собрал мнения и реакции в СМИ и комментариях к публикациям.

В частности, автор нидерландского издания AutoWeek подчеркнул, что автомобиль Lada Iskra является особенным в линейке АвтоВАЗа. Он обратил внимание на то, что машина базируется на платформе CMF-B-LS компании Renault, известной в Европе по моделям Dacia Sandero, Jogger и новому Duster.

Один из читателей заявил, что новинка «заставит сердца автолюбителей биться быстрее». Другой пользователей считает, что российский автомобиль никогда не получит европейского одобрения в связи с устаревшими моторами.

Другой читатель оставил положительный комментарий по поводу автомобиля. Он считает, что версия в кузове универсал немного напоминает Megane Tourer 3-го поколения. Испанское издание Motor.es ярко озаглавило свою заметку: «Из пепла Renault рождается Искра». При этом обозреватель издания Carscoops Танос Паппас заявил, что российская новинка «построена на костях Renault».

Ранее президент компании АвтоВаз Максим Соколов заявил, что цена нового автомобиля Lada Iskra будет начинаться от 1 млн рублей. По его словам, данная машина — новое семейство автомобилей класса B. В линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, уточнил глава производителя.