В России выставили на продажу одну из самых странных машин в мире

Одну из самых странных машин в мире – Mitsuoka Orochi – продают на Авто.ру. Стоимость спорткара 2010 года составляет 21 миллион рублей. Пробег автомобиля – 26 279 километров. Продавец выставил на продажу модель во Владивостоке. Mitsuoka является нишевым японским брендом, который строит автомобили с ретродизайном на основе современных моделей.

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Orochi с 3,3-литровым двигателем V6 от Toyota выпускали до 2014 года, старт продаж пришелся на 2006 год. Как утверждается, экземпляр, который выставлен на продажу, является единственным в России. На снимках видно, что спорткар находится в хорошем состоянии. Двигатель способен развивать стандартные для этой модели 233 лошадиные силы.

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