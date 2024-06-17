В РФ появились семиместные компактвэны Suzuki Ertiga

Для тех, кто искал практичную и надежную машину для большой семьи, предприимчивые участники рынка начали привозить в Россию незнакомые нам прежде компактвэны Suzuki Ertiga. У них семиместный салон, простой цепной двигатель и классический «автомат», а цены на одном из классифайдов стартуют от 2 260 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Купить новую «Эртигу» за минимальные 2 260 000 рублей можно у «частника» из Самары. Это будет автомобиль 2023 года выпуска, представленный в самой максимальной комплектации из возможных, в которой есть климат- и круиз-контроль, функция автоматического переключения между дальним светом и ближним, камера заднего вида с парктрониками, электрорегулируемые зеркала, противотуманки, мульти-руль и полноценная мультимедийная система с поддержкой Bluetooth.

Чуть дороже, за 2 520 000 рублей, сразу несколько таких же компактвэнов продает мультибрендовый дилер из Воронежа, Тамбова и Липецка. Еще одна партия «Эртиг», оцененных в 2 799 990 рублей, приехала к официальному дилеру Suzuki в Нижний Новгород, а в Москве, где они тоже есть у «официалов», их продают минимум за 2 810 000 рублей.

Технически все Suzuki Ertiga идентичны. Они оснащены 1,5-литровым 101-сильным бензиновым «атмосферником» с цепным приводом ГРМ, работающим в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». По словам одного из продавцов, ресурс этого двигателя при своевременном обслуживании превышает 300 тысяч километров.

Привод у данных вэнов только передний, но дорожный просвет, равный 185 мм, делает «Эртигу» по-настоящему универсальным автомобилем, который отлично подойдет не только для города, но и, например, для поездок на дачу.