Отечественный автомобиль «Атом» соберут из китайских деталей

Основные узлы и агрегаты электромобиля «Атом» будут выпускаться совместно с китайскими компаниями или будут закупаться в КНР. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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«Среди наиболее затратных для создания узлов электрокара полностью российскими в «Атоме» будут только платформа, интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и операционная система «Атом ОС». Рулевой механизм, который с 2027 года планируется реализовать без физической связи руля и колес (steer-by-wire), и управляющую электронику стартап будет закупать в Китае», — говорится в сообщении.



По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади. Новинка получит распашные двери без центральных стоек.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км. «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей.