Китайский джип M-Hero получил версию для тяжелого бездорожья

Машина в версии Dragon Armor выпущена в преддверии выхода в прокат фильма «Операция Дракон» — ей осталась отделка из углепластика, внедорожные бамперы, лебедка с тяговым усилием 5,5 тонны, многофункциональный кронштейн «запаски» и набор «выживальщика», состоящий из топора, лопаты и канистр. Стоит такой автомобиль от 768 до 868 тысяч юаней — около 10 миллионов рублей.

© Motor.ru

Совместный проект Dongfeng и киностудии Bona Film приурочен к выходу фильма «Операция Дракон». Машина обойдется покупателям в 768—868 тысяч юаней, что соответствует 9,3—10,5 миллиона рублей. В цену включена пожизненная гарантия, бесплатная помощь на дорогах, доступ к онлайн-сервисам и 20 гигабайт ежемесячного трафика в течение пяти лет. К этому можно добавить внушительный перечень внедорожных аксессуаров и широкое использование в конструкции углепластика.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

Доля композита в Mengshi 917 Dragon Armor составляет 22,3 процента (по всей видимости, речь о видимых поверхностях): из него сделана крыша, декоративный кожух двигателя, лестница и некоторые элементы декора. К тому же внедорожнику достались стальные бамперы, экспедиционный багажник, электрическая лебедка, фаркоп и набор «выживальщика»: топор, лопата, канистры и огнетушитель. Вся эта мелочевка крепится на боковых «разгрузках» и не занимает места в салоне. Внутри между тем ничего нового, если не считать цветовую схему.

© Autohome

Набор силовых установок, скорее всего, такой же, как у обычного Mengshi 917 (он же M-Hero). Здесь есть и четырёхмоторная электрическая система мощностью 1088 лошадиных сил, и гибридный привод, включающий три электромотора и «турбочетвёрку» 1.5 (комбинированная отдача — 816 л.с.). В оснащение входят электронные блокировки переднего и заднего дифференциалов и отдельные ездовые режимы для снега, грязи, песка, камней и болот. Дорожный просвет 917-го — 335 миллиметров. В России «Дракон» вряд ли появится, а вот обычный M-Hero у нас продается официально и стоит 16 миллионов рублей.