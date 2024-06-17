В России замечен в продаже новый Hyundai Santa Fe

Новая модель появилась одновременно в двух крупных московских дилерских центрах по схеме параллельного импорта.

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В одном из салонов эту модель можно купить за 6,8 миллионов рублей. Под капотом кроссовера установлен безнадувной мотор рабочим объёмом 2,5 литра и мощностью 194 лошадиные силы.

Он оснащён роботизированной коробкой передач и полным приводом, цветным сенсорным дисплеем медиасистемы, двухзонным климат-контролем, парктрониками по кругу, адаптивным круиз-контролем, датчиками света и дождя.

В другом салоне модель стоит чуть дороже - 6,9 миллионов рублей. Она заявлена с более мощным турбомотором. При том же объёме мощность - 281 лошадиная сила. Привод осуществляется на две оси.

На передней панели в салоне установлены два сенсорных 12,3-дюймовых экрана, объединенных в единый блок. Один из них - виртуальная приборная панель, другой - мультимедийная система.

Впервые Hyundai Santa Fe пятого поколения был показан летом 2023 года. Отличия от предшественников видно сразу - так заметно изменился дизайн. Спереди и сзади модель оборудовали необычной оптикой с Н-образным рисунком.