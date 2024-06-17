В России упали цены на бензин и дизельное топливо

Цены на дизельное топливо и бензин АИ-92 начали демонстрировать снижение. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

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Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию упала на 0,54%, до 60 290 рублей за тонну. При этом в пятницу она тоже снижалась, но за прошлую неделю показала рост на 0,4%.

Вместе с тем марка бензина АИ-92 упала в цене на 0,69% к уровню пятницы, до 48 833 рублей за тонну. А цена АИ-95 поднялась на 0,1%, до 55 488 рублей за тонну. За прошлую неделю указанные марки подорожали 4,1% и 4,6% соответственно.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман заявил, что квотирование экспорта бензина - достойная альтернатива его действующему запрету. Он считает, что при снятии правительством запрета повышение оптовых цен на бензин может составить около 10%. При этом на розничном рынке такое движение отразиться не должно, полагает специалист.