Представлен Apple CarPlay нового поколения

Современные автомобили оснащаются рядом инновационных систем, которые получили интеграцию с дополнительными сервисами, при этом они имеют высокий уровень востребованности среди автолюбителей.

© Wikimedia Commons

Так, в недавнем времени был анонсирован выпуск нового поколения Apple CarPlay, официальный запуск которого намечен на конец текущего года. Нововведение, которое получила платформа Apple CarPlay, позволит производить ее адаптацию под дизайн автомобиля благодаря тому, что система оснащена довольно широким и гибким функционалом. Так, Apple CarPlay теперь оснащается новыми настраиваемыми опциями: Climate, Media, Vehicle.

Кроме расширенного функционала, Apple CarPlay теперь получит возможность поддержки камер заднего вида, а также оповещений. Введена опция по информированию об уровне заряда электрокара, необходимости произведения обновления программного обеспечения и ряд иных опций, которые востребованы у производителей при выпуске новых транспортных средств.

Сообщается также о том, что первые новые транспортные средства, которые получат в свое оснащение платформу Apple CarPlay, начнут поступать в продажу уже до конца текущего года, при этом пока остается неизвестным, какие именно модели первыми получат обновленный опционал.

Напомним, что отечественные автомобили, выпускаемые под брендом LADA, активно внедряют систему LADA EnjoY Pro с поддержкой Яндекс.Авто, которая позволяет по аналогии Apple CarPlay предоставлять водителям расширенный набор опций, а также отображает всю необходимую информацию. При этом реализована возможность управлять LADA EnjoY Pro с помощью голоса, для этого существует функционал с Алисой, что упрощает процесс эксплуатации транспортным средством.