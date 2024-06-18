Раскрыт обновленный Audi e-tron GT: 925 сил и 0−100 за 2,5 секунды

Спустя четыре года четырёхдверка дождалась большого апгрейда. Раскрыты только «заряженные» версии: S e-tron GT, RS e-tron GT и RS e-tron GT Performance. В последнем случае речь идёт о рекорде: силовая установка в пике развивает до 925 лошадиных сил — это самая мощная Audi в истории! У всех седанов улучшены аккумуляторы и система рекуперации кинетической энергии.

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Audi e-tron GT технически близок к Porsche Taycan, поэтому обновились седаны почти синхронно. Иерархия не нарушена: топ-версия версия Performance развивает 925 лошадиных сил, разменивает «сотню» с места за 2,5 секунды и разгоняется до километров в час, но Taycan Turbo GT всё равно недосягаем. С другой стороны, флагман Audi существенно дешевле: 160,5 тысячи евро против 240 тысяч.

© Audi

Обновленные e-tron GT получили более эффективную батарею: ёмкость увеличена с 84 до 97 киловатт-часов, а масса снижена на десять килограммов. Также улучшена система рекуперации: её мощность выросла с 290 до 400 киловатт. Апгрейды позволили нарастить автономность с 487 до 609 километров (WLTC). Также модернизировано охлаждение аккумулятора: в оптимальном температурном окне зарядка с 10 до 80 процентов займёт всего 18 минут.

© Audi

© Audi

© Audi

Базовый Audi e-tron GT образца 2025 года — это версия S мощностью 680 лошадиных сил. До рестайлинга столько развивала RS! Не удивительно, что время разгона 0−100 сократилось с 4,1 до 3,4 секунды. Такой седан способен набрать 245 километров в час, а его цена составляет 126 тысяч евро. Повышение производительности — заслуга новых электродвигателей и инвертора.

© Audi

Ещё одно важное нововведение — двухкамерная алюминиевая пневмоподвеска. Опционально можно заказать активное полноуправляемое шасси, знакомое по линейке Porsche: ходовая часть настроена таким образом, чтобы кузов всегда находился в горизонтальном положении, не раскачиваясь поперечно и продольно. При прикосновении к дверной ручке автомобиль приподнимается на 44−77 миллиметров для удобства посадки/высадки.

Изменения в экстерьере и интерьере минимальные, но Audi постаралась подчеркнуть различия между комплектациями, расширила гамму отделочных материалов и пересмотрела оснащение. В Европе обновлённые e-tron GT уже доступны к заказу, так что поставки могут начаться до конца лета.