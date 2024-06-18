Koenigsegg запретила ездить на суперкарах Jesko после пожара в Греции

Владельцев гиперкаров просят воздержаться от поездок, пока не будут выяснены обстоятельства произошедшего. Всего таких машин в мире 34 — и теперь все они на какое-то время обездвижены. Сгоревший автомобиль — это Jesko NÜR Edition с кузовом из «чистого» углепластика и золотистым декором. Двухдверку передали владельцу только в этом году, а стоила она больше трех миллионов долларов.

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Турне 6to6 Europe Tour 2024, которое должно было стартовать в Греции, а завершиться в Монако, уже в самом начале пути едва не закончилось трагедией. Во время перегона на шоссе загорелся Koenigsegg Jesko одного из участников. Спасти автомобиль, к сожалению, не удалось. Всё, что от него осталось, это обгоревшие диски, элементы шасси и куча поломанного углепластика. Теперь Koenigsegg должен выяснить все обстоятельства случившегося. А пока владельцев Jesko просят ни в коем случае не садиться за руль.

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Сгоревшим Jesko оказался кастомный Jesko NÜR Edition. Его кузов был целиком выполнен из материала под названием KNC — Koenigsegg Naked Carbon. Это «чистый» углепластик, с которого вручную удален слой эпоксидной смолы, оставшийся после запекания в автоклаве. Одна эта опция стоила владельцу 443 400 долларов (38,6 млн рублей), ну а сама машина, скорее всего, обошлась в три с лишним миллиона. По некоторым данным, к пожару могли привести движение на высоких оборотах и жаркая погода, поскольку в тот день воздух прогрелся до 40 градусов Цельсия.

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Двигатель Jesko — пятилитровый V8 с двумя турбокомпрессорами, который на обычном бензине выдает 1280 лошадиных сил, а на биоэтаноле — 1600. Пиковый крутящий момент в 1500 Нм доступен на 5100 оборотах в минуту, 1000 Нм — в промежутке 2700−6170. Привод у гиперкара задний. Тяга на колеса идет через девятиступенчатую коробку передач Light Speed Transmission с восемью многодисковыми сцеплениями в масляной ванне.

По данным сайта Exclusive Car Registry, по всему миру насчитывается 34 экземпляра Jesko за минусом сгоревшего в Греции. Запланированный тираж — 125 штук.