В России резко подешевели «китайцы»

В России резко подешевели китайские автомобили. Как выяснили журналисты в ходе мониторинга рынка, многие модели сейчас можно купить на несколько сотен тысяч рублей дешевле из-за традиционных летних распродажи. По сниженной цене доступны автомобили многих автопроизводителей из Поднебесной, выпущенные в прошлом, 2023 году. Причем в некоторых дилерских центрах можно найти модели, которые продаются дешевле рекомендованной розничной цены самого производителя. Среди них — «Москвич 6».

В частности, ниже рекомендованной розничной цены можно купить «Москвич 6» 2023 года выпуска — он стоит на 36 тысяч рублей дешевле РРЦ, и у одного из дилеров лифтбек можно купить за 2,1 миллиона. Парадоксально, но всего месяц назад представители дилерских центров говорили о том, что автомобилей осталось крайне мало.

Кроссовер Livan X3 Pro продается на 89 тысяч рублей дешевле РРЦ, а «старшую» модель в одном из дилерских центров предложили купить за два миллиона вместо 2,6 миллиона рублей. Chery Arrizo 8 можно купить со скидкой 60 тысяч рублей, а на Changan Lamore скидка составит 90 тысяч рублей. Kaiyi X3 Pro можно найти почти на 65 тысяч рублей дешевле цены на официальном сайте, а Baic X55 в одном из салонов на западе столицы нашли на 50 тысяч рублей дешевле.

В мае в России отметили небольшое снижение цен на китайские автомобили. В среднем популярные модели их Поднебесной сбавили в цене 5−9 процентов.