Роботакси становится все более популярным транспортом в Китае

Только в одном Ухане автопарк насчитывает 500 роботакси. Чаще всего, в такой машине нет водителя, обеспечивающего безопасность. Технологический гигант Baidu заявил, что в ближайшее время добавит ещё тысячу автомобилей для испытаний на дорогах общего пользования.

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В настоящий момент в тестировании беспилотных такси задействованы 19 компаний и проходит оно в 16 городах. Эксперты отмечают, что Китай по этим показателям опережает все страны мира, работающие в этом направлении, включая США.

Большую поддержку в развитии роботакси оказывает правительство страны. Для испытаний выделяются специальные площадки на дорогах, цензурируются онлайн-обсуждения инцидентов, связанных с безопасностью, и аварий с целью создания благоприятного впечатления внедрения новых технологий.

Популярность беспилотных такси объясняется еще и тем, что китайские водители охотнее доверяют компьютерам управление своими автомобилями. Ещё одной причиной лидерства Китая в разработке автобеспилотников - строгий контроль данных. Ни одно исследование, проведенное в стране, не может покинуть ее границы.