Nissan выпустил спецверсию спорткара Z в честь 55-летия модели

На американском рынке дебютировало купе в исполнении Heritage Edition. Такой Nissan Z подражает самому первому Datsun 240Z образца 1969 года: преемственность достигнута за счёт ярко-оранжевого колера New Sight Orange и иного оформления переднего бампера. Другие приметы спецверсии — восьмиспицевые тёмные 19-дюймовые диски, чёрные принты на кузове и особые шильдики.

© Motor.ru

Nissan Z седьмого поколения продаётся с 2021 года, но до сих пор выбирать дизайн не приходилось, а ради линейки Heritage Edition автопроизводитель провёл отдельные испытания и прошёл процедуру сертификации. Другой бампер узнать легко: у него нет ярко выраженных прямоугольных секций и вертикальных прорезей по краям, зато есть горизонтальная планка в цвет кузова поперёк воздухозаборника.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Юбилейный спорткар отличился россыпью оригинальных шильдиков Z, но в салоне их нет: украшен только кузов. По технике тоже без изменений: за основу взята комплектация Z Performance, то есть под капотом «битурбошестёрка» 3.0 (405 сил, 475 Нм), тяга передаётся на заднюю ось через 6-ступенчатую «механику» или 9-ступенчатый автомат, есть блокировка заднего дифференциала и тормоза Nissan Performance с контрастными суппортами.

Nissan не раскрыл тираж спецверсии Heritage Edition: вероятно, производство ограничат по времени. Стартовая цена особой линейки в США — 59 135 долларов, то есть переплата за «ностальгический» дизайн составит 6165 долларов. Поставки начнутся летом, то есть юбилейный спорткар появится раньше, чем ожидалось.