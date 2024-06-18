Volvo попрощалась с седаном S60 ради нового кроссовера

Представитель шведской марки подтвердил: производство «шестидесятки» на заводе в Южной Каролине прекратится в течение двух недель. Volvo избавляется от «глобального» S60, чтобы сосредоточиться на электрическом флагмане — EX90. Универсал Volvo V60 останется в строю: ему отставка пока не грозит. В Китае продолжат выпускать и седан S60, но только для внутреннего и австралийского рынков.

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Продажи Volvo S60 в США по итогам мая 2024 года взлетели почти вчетверо, но в абсолютном выражении тиражи всегда были невелики. Даже в самые успешные годы шведская марка не продавала более 20 тысяч седанов, тогда как BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class находили в полтора-два раза больше покупателей.

Volvo не скрывает, что отставка S60 связана с началом производства электрического кроссовера EX90. Эта модель должна быть более маржинальной и многочисленной. Цена говорит сама за себя: базовый EX90 стоит от 78 тысяч долларов, тогда как S60 можно приобрести за 43,6 тысячи долларов.

О преемнике Volvo S60 речи пока не идёт, то есть 24-летняя история модели близка к завершению. Это значит, что в гамме останется один седан — бизнес-модель S90. Впрочем, бестселлерами марки и в США, и по всему миру являются кроссоверы, например, в Северной Америке «делает кассу» неувядающий XC90 (тираж 40 тысяч штук по итогам 2023 года).