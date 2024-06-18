Названы лучшие электромобили для семей с детьми

Электромобили все еще ассоциируется с компактными решениями для молодежи, однако подобные авто могут стать хорошим выбором для семьи с точки зрения простора внутри салона и багажника. Как сообщает газета «Известия», об этом заявили в «СберАвто» — эксперты сервиса для покупки и продажи машин рассказали о моделях, которые лучше всего подходят для поездок с детьми.

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Так, всем предъявляемым требованиям соответствует Voyah Dream. Основное преимущество модели — просторный салон, сиденья в котором обладают широким диапазоном регулировок. Заявленный запас хода на одном заряде — до 605 км. Машина прошла тесты безопасности и получила пять звезд в китайских испытаниях C-NCAP.

Еще один подходящий вариант — электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Он заработал 5 звезд безопасности по критериям Euro NCAP. Просторный салон оборудован поднимающимися подлокотниками, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой. Объем багажника — 512 л, а запас хода на одной зарядке — до 607 км.

В список лучших электромобилей для семьи с детьми также вошел минивэн Zeekr 009. Модель обладает просторным салоном с тремя рядами сидений, оборудован центральным потолочным экраном, складывающимся столом и подставкой для ног. Авто доступно в двух модификациях: WE и ME. Первая имеет батарею на 116 кВт*ч с запасом хода 702 км, вторая — 140 кВт*ч с запасом хода 822 км.

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Другой автомобиль, заслуживающий внимания — Tesla Model 3. Машина обладает просторным минималистичным салоном, который проектировался для достижения ощущения максимального пространства. У электромобиля нет привычной приборной панели: данные выводятся на сенсорный 15-дюймовый экран, с которого можно настроить климат-контроль и навигацию, а также управлять мультимедийной системой. Запас хода у новых версий составляет 678 км.

Последняя модель в списке — Evolute i-Pro. Это практичный просторный седан, который имеет все базовые опции для передвижения по городу. Заявленный запас хода составляет 430 км, а багажника в 502 литра хватит для хранения вещей всей семьи.