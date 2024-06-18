Белорусско-китайское СП БелДжи начало отгружать российскому дистрибьютору компактный кроссовер Belgee X70. Об этом сообщает AV.by со ссылкой на генерального директора СП Геннадия Свидерского.

«Пока в РФ отгружаются кроссоверы Belgee Х50, в июне постепенно начали отгружать и Х70», — сказал Свидерский.



Belgee Х70 — это паркетник Geely Atlas Pro с другими шильдиками. Автомобиль X70 встал на конвейер белорусского предприятия 24 мая. Как и Geely Atlas Pro, кроссовер оборудован светодиодными фарами и задними фонарями, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и системой бесключевого доступа с запуском мотора кнопкой.

В переднеприводной версии автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой гидромеханической АКП. Для полноприводной версии с многодисковой межосевой муфтой предусмотрена семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.