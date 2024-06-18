УАЗ научит военных эксплуатации и ремонтам своей техники

Ульяновский автомобильный завод расширит сервисную сеть и ремонтную базу в ЛНР, ДНР и Запорожской области, сообщил "Известиям" источник на УАЗе. Это вызвано большой востребованностью автомобилей бренда в зоне проведения Специальной военной операции.

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В частности, сертифицированные сервисные центры и оптовые склады запасных частей уже открылись в Мелитополе, Донецке и Луганске. Кроме того, завод развернул 42 дополнительные рембазы для военных и проводит их обучение.

"Мы знакомим специалистов по технике и вооружению с усовершенствованиями конструкции, вырабатываем наиболее эффективные регламенты взаимодействия с предприятием при организации ремонтов, обучаем особенностям эксплуатации и обслуживания в тяжелых условиях", - цитирует источник гендиректора УАЗа Алексея Спирина.



Ранее "РГ" писала, что военнослужащим были переданы УАЗы с комплектом противодронной и противоосколочной защиты. Между тем, российские военные организовали сборку мотовездеходов в зоне СВО.