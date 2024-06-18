В России перестанут делать шины Nordman

Бренд Nordman перешёл новому владельцу завода Nokian во Всеволожске Ленинградской области от прежнего собственника производственной площадки. Но российская сторона опасается, что финны могут наладить выпуск на сторонней площадке — например, в Китае — так как подобное позволяют делать подписанные ранее лицензионные соглашения.

© Quto.ru

Как выяснила редакция Quto.ru, в сезоне 2024 года часть продукции всеволожского завода продолжит выпускаться под маркой Nordman. Но уже после нового года произойдёт ребрендинг.

О переименовании впервые заговорили осенью 2023 года. Тогда особо подчеркивалось, что это никак не отразится на технической составляющей производственного процесса и качестве продукции.

Сейчас «нордманами» именуются модели из среднеценового сегмента.