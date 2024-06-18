Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства.

Изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации". В первом чтении законопроект был принят Госдумой в ноябре 2023 года. Его автором стал глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Так, законопроект исключает из перечня необходимых документов, которые нужны для совершения регистрационных действий авто, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это относится как к постановке транспорта на государственный учет, так и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца авто.

Документом также предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Так, прежний владелец транспортного средства имеет право обратиться с заявлением о прекращении государственного учета авто после продажи, если договор был заключен через портал госуслуг или удостоверен нотариусом. В случае заключения договора в простой письменной форме на бумаге прежний владелец авто имеет право обратиться для снятия машины с учета непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора по истечении десяти дней со дня продажи.

С учетом поправок ко второму чтению государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. В первом чтении речь шла только о похищенном автомобиле. Как уточнялось в пояснительной записке, законопроектом вводится процедура прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства, что позволит исключить необходимость предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля.

Законопроект расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. В случае принятия закона основанием для отказа в постановке на учет, в том числе в связи со сменой владельца, станет "обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор" в течение положенного срока.

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Это касается ввезенного физическим лицом в РФ из-за границы транспортного средства. С 1 августа 2023 года утилизационный сбор на новые и б/у легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы, ввозимые в Россию для перепродажи, был проиндексирован. Данная мера коснулась юридических лиц, а также физлиц, планирующих в течение года перепродать импортируемые после 1 августа машины. При этом индексация утильсбора не затронула физических лиц, ввозящих для личного пользования автомобили с объемом двигателя до 3 л. Они продолжили оплачивать утильсбор по льготному тарифу - 3,4 тыс. рублей за автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет.