Названа вторая модель отечественного автобренда Xcite

Второй моделью российского автобренда Xcite, выпуск которой наладят на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург», станет кроссовер Chery Tiggo 8. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

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Отмечается, что активные работы по запуску в производство Tiggo 8 под брендом Xcite начнутся в середине августа 2024 года. Кроме того, на предприятии планируется локализовать автомобили. Так, до 50% штамповки на модели Chery планируется делать в России — почти все лицевые панели, а также крышу.

Сейчас в модельной линейке Xcite для России представлен только кроссовер X-Cross 7. Автомобиль предлагается в двух комплектациях и шести цветах. Он оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 9,8 с. Приобрести кроссовер можно в точках продаж бренда. На первом этапе XCite X-Cross 7 появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Презентация кроссовера состоялась в марте на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга. Шесть автомобилей белого, синего и красного цветов были выстроены в виде российского триколора.