Chery предложила гарантию миллион километров на двигатель Tiggo 4

Продажи компактного кроссовера стартовали в Индонезии, и одной из «фишек» модели станет рекордный ресурс. Представитель Chery заявил, что на «атмосферник» объёмом 1499 кубических сантиметров действует гарантия автопроизводителя до десяти лет или одного миллиона километров пробега. Цены на «китайца» привлекательные: от 249 до 279 миллионов рупий (15−17 тысяч долларов).

Индонезийский Chery Tiggo 5x знаком россиянам под именем Tiggo 4 Pro. У машин полностью совпадают характеристики, так что китайская марка уверена в надёжности мотора SQRE4G15C мощностью 113 лошадиных сил и крутящим моментом 138 Нм. Это один из самых простых двигателей в гамме. Про рекордную гарантию на турбомоторы за пределами Китая пока речи не идёт.

В КНР на некоторые модели Chery вовсе действует пожизненная гарантия на моторы, но в российском офисе марки ещё три года назад объяснили: подобная практика в нашей стране неприменима по юридическим причинам. Однако в Индонезии нашли элегантный способ выйти из положения: гарантия в миллион километров очень внушительная, но всё-таки ограниченная.

По китайским меркам Chery Tiggo 5x (Tiggo 4) — старожил линейки, и скоро модель ждёт апгрейд. Уже раскрыт обновлённый кроссовер с фарами от Tiggo 7 Pro и другим обвесом. А вот консервативная техника у «бюджетника» наверняка сохранится и после модернизации.