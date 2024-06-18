УАЗ активно расширяется в новых регионах России

Ульяновский автомобильный завод стал первым производителем, который стал активно расширять сервисную и ремонтную сеть в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

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Теперь в Луганске, Донецке и Мелитополе действуют сервисные центры и оптовые склады запчастей, которые оперативно поступают с Ульяновского автомобильного завода.

С целью оперативного решения поломок военных и легковых автомобилей в новых регионах открыты 42 дополнительные ремонтные станции.

Предприятие взяло на себя организацию обучения войскового персонала по использованию и ремонту автотехники. На занятиях разрабатываются более эффективные регламенты, улучшающие взаимодействие предприятия и ремонтных мастерских; происходит знакомство специалистов с усовершенствованием техники и особенностями эксплуатации и обслуживания в трудных условиях.

В начале июня в Луганске прошло обучение первой группы специалистов по технике и вооружению. На заводе отмечают, что организовать этот процесс можно возможно и в онлайн-формате.