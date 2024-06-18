На российском рынке представлен новый китайский автобус

После ухода с российского рынка ряда западных производителей, в нашей стране наблюдается дефицит туристических автобусов комфортного и премиального класса. На помощь, уже традиционно, пришли производители из Поднебесной. Компания «Техцентры Сотранс», привезла в нашу страну модель Golden Dragon 6129 Navigator

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6129 Navigator рассчитан на перевозку 49, 51 или 53 пассажиров, при длине 12,35 метров, что, как утверждает продавец, больше, чем у представленных на рынке конкурентов. Это позволяет обеспечить комфортное расстояние между рядами сидений, а багажное отделение достигает объёма в 9,5 куб.м.

Автобус доступен с двумя дизелями на выбор: WEICHAI WP10.375E53 или Cummins ISL 9.5-385E51A, а в список оборудования можно включить мини-кухную, туалет, кулер или холодильник.

© «Техцентры СОТРАНС»

Пассажирские кресла оснащены индивидуальными USB-разъёмами, регулировкой угла наклона спинки и возможностью сдивнуть сиденье вбок, к центральному проходу, в потолочные консоли встроены лампы для чтения и динамки мультимедийной системы.