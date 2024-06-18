Названы цены на новые и поддержанные мотоциклы в РФ
Средняя стоимость нового мотоцикла сейчас составляет 1 млн 150 тысяч рублей, а подержанного — примерно 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Auto.ru со ссылкой на базу объявлений «Авто.ру».
По данным специалистов, за последние два года средняя цена мототехники практически не корректировалась. Отмечается, что более половины объявлений о продаже подержанных мотоциклов — это техника старше десяти лет. А примерно в 20% случаев покупателям предлагаются техника старше двадцати лет.
Ранее сообщалось, что двухколесный Monster Chopper был протестирован на бездорожье. «Монстр» напоминает мотоцикл KTM 1190 V-twin, втиснутый в специальную решетчатую раму из стальных труб, с 46-дюймовыми внедорожными шинами и гидравлическим рулевым управлением. Модель получила внедорожные шины Mickey Thompson Baja Claw.
Также ранее СМИ со ссылкой на данные платформы «Авито Авто» сообщили об увеличении спроса на мототехнику с января по середину марта 2024 года. Показатель вырос на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.