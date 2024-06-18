Названы цены на новые и поддержанные мотоциклы в РФ

Средняя стоимость нового мотоцикла сейчас составляет 1 млн 150 тысяч рублей, а подержанного — примерно 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Auto.ru со ссылкой на базу объявлений «Авто.ру».

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По данным специалистов, за последние два года средняя цена мототехники практически не корректировалась. Отмечается, что более половины объявлений о продаже подержанных мотоциклов — это техника старше десяти лет. А примерно в 20% случаев покупателям предлагаются техника старше двадцати лет.

Ранее сообщалось, что двухколесный Monster Chopper был протестирован на бездорожье. «Монстр» напоминает мотоцикл KTM 1190 V-twin, втиснутый в специальную решетчатую раму из стальных труб, с 46-дюймовыми внедорожными шинами и гидравлическим рулевым управлением. Модель получила внедорожные шины Mickey Thompson Baja Claw.

Также ранее СМИ со ссылкой на данные платформы «Авито Авто» сообщили об увеличении спроса на мототехнику с января по середину марта 2024 года. Показатель вырос на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.