«Автозавод Санкт-Петербург» озвучил новую зарплату сотрудников

Сегодня бывший завод Nissan провёл экскурсию для журналистов по производству автомобилей XCITE, в рамках которой были раскрыты подробности деятельности предприятия. Уже сейчас на заводе выпускаю 12 автомобилей в час, а к концу года эта цифра достигнет 22. Всего, с начала года, собрано уже 10 000 кроссоверов новой марки.

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Представители завода также отметили, что средняя зарплата сотрудника сейчас составляет 118 000 рублей, и за последние два года она индексировалась дважды. Несмотря на режим частичного простоя, который касается окрасочного, штамповочного и сварочного цехов, сокращений среди персонала удалось избежать, а из простивающих цехов сотрудники напарвляются на другие этапы производства, в режиме ротации.

Что касается самого производства, то его полного переоборудования не понадобилось: доставшиеся от Nissan посты сборки подошли и для производства автомобилей XCITE.

Сейчас на заводе проводится подсборка двигателей и подвески, дополнительная антикоррозийная обработка, ведутся инженерные работы.

Что касается планов, то в ближайшей перспективе значится производство новой модели и освоение полноприводных версий. Кстати, новая модель встанет на конвейер уже нынешней осенью, а продажей автомобилей бренда уже занимаются 50 дилерских центров по всей России, к ним сейчас поступают живые машины, для наполнения площадок.